Fraude à l’activité partielle : 329 millions d’euros de demandes d’indemnisation bloqués ou rejetés lors de contrôles

Lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a encouragé le recours massif à l’activité partielle afin de préserver l’emploi. Les critères d’éligibilité ont été assouplis et les délais raccourcis. L’afflux de demandes s’est accompagné d’une recrudescence des erreurs de déclaration, mais aussi des tentatives d’escroquerie et de fraude. Le gouvernement a donc lancé un vaste plan de contrôle, dont il publie les résultats le 9 mai 2023. Au total, "plus de 89 000 contrôles a posteriori et un million de contrôles a priori ont été réalisés".