"On pourrait très bien reprendre" l’interdiction administrative de manifester, juge la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur Pascale Léglise, devant la commission d’enquête sur les violences en manifestation, mardi 13 juin 2023. Cette mesure, censurée en 2019 par le Conseil constitutionnel et à laquelle l’exécutif réfléchit, présenterait des limites. Il serait notamment nécessaire de "notifier les interdictions 48 heures avant la manifestation", au risque que les individus concernés "organisent leur injoignabilité" pour "réapparaître" le jour-J.