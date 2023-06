Pour former les salariés des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Ocapiat vient de lancer un appel d’offres destiné à constituer son catalogue de formations pour la période 2024-2027. Il concerne l'offre régionale de l'Opco. "Il est proposé 800 lots pour plus de 1 500 thématiques de formation sur tout le territoire couvert par Ocapiat (y compris Antilles, Corse, Guyane et La Réunion), précise l’opérateur de compétences. Cette offre comprend des formations métiers et/ou transverses, dans différentes modalités pédagogiques : présentielles, mixte avec du blended-learning ou 100 % distancielles." Les organismes de formation ont jusqu’au 12 juillet 2023, à 16 heures, pour déposer leur dossier de candidature. Ils ont la possibilité de poser leurs questions en ligne.