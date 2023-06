L'intervention d'associations pour sensibiliser au harcèlement anti-LGBT améliore l'ouverture des élèves à l'inclusion, dévoile une étude de l'OCDE présentée le 14 juin 2023. Cette étude, qui cherche à mesurer les effets des interventions de SOS homophobie auprès des élèves, souligne "la pertinence" de ces actions de sensibilisation. Mais elle révèle aussi l'existence de "dynamiques de groupe négatives", et le lien entre sexisme et LGBTphobies, d'où "l'urgence de sensibiliser au sexisme et favoriser la mixité sociale". Il faut élargir le nombre d'établissements bénéficiaires, conseille l'OCDE.