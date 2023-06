Malakoff Humanis et Medicis lancent deux PER pour les indépendants

Malakoff Humanis lance avec Médicis deux nouvelles offres à destination des indépendants et des chefs d’entreprise, annonce le groupe de protection sociale le 22 juin 2023. Ce lancement constitue une nouvelle étape de sa stratégie "Ambition épargne". Malakoff Humanis proposera donc dans ce cadre deux nouveaux contrats baptisés "PER Médicis multisupports" et "PER Médicis patrimonial". Si le premier est distribué par le réseau commercial Malakoff Humanis et le second via le courtage, ces deux contrats sont assurés et gérés par Médicis mutuelle qui a rejoint Malakoff Humanis en janvier 2021. Les deux offres sont adossées à une sélection de fonds gérés exclusivement par Sienna Gestion, société de gestion d’actifs issue du partenariat entre Malakoff Humanis et Sienna Investment Managers.