Selon une enquête de la DGCCRF publiée le 12 juin 2023, 40 % des 256 établissements contrôlés (résidences et sièges des groupes) "n’informaient pas correctement les consommateurs sur les prestations de service proposées". L’enquête fait état de présentations d’établissements médicalisées alors qu’ils ne relèvent pas du médico-social et mettent en avant à tort la présence de professionnels de santé, ou une information non loyale concernant le prix ou la nature des services. Des clauses illicites sont aussi relevées, comme la facturation de frais pour l’utilisation de Cesu.