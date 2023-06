"Mettre en place des conférences de dialogue placées sous l’égide des préfets", "donner au préfet autorité sur l’ensemble des services et agences de l’État" et "simplifier la procédure relative au droit de dérogation du préfet afin de faciliter l’exercice de cette compétence". Dans son rapport publié ce 14 juin 2023, la mission d’information sénatoriale sur l’impact des normes sur l’équilibre financier des collectivités locales préconise notamment de "repenser le rôle du préfet pour renforcer le dialogue entre l’État et les collectivités" afin d’alléger le poids des normes.