Dans un document daté du 12 juin 2023, le SGPE dresse les grandes lignes de la future programmation pluriannuelle de l’énergie et des enjeux pour 2030. La nouvelle administration mise sur une baisse de 17 % de la consommation d’énergie et recommande de "pousser tous les leviers au maximum" sur le volet électricité, en développant non pas six mais huit nouveaux réacteurs EPR 2 à l’horizon 2050 et en accélérant le rythme de déploiement des énergies renouvelables, essentiellement le solaire. Elle propose aussi de hiérarchiser les usages de la biomasse, sujette à de fortes tensions.