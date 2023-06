Dans une note publiée le 14 juin 2023, la Fondation Jean Jaurès et le groupe Socialistes et apparentés de l’Assemblée nationale dressent le constat sévère d’un hôpital public en crise. Augmentation de la charge de travail, fuite des agents du public vers le privé, gestion qui fait passer l'argent avant le patient… Les députés avancent 19 propositions pour reconstruire l’hôpital public et mettre fin à un malaise profond ressenti par les personnels. Plusieurs d’entre elles visent à lutter contre la pénurie d’agents dans les hôpitaux publics.