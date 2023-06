La Cnil crée un service dédié à l'intelligence artificielle

La Cnil crée, lundi 23 janvier 2023, un "service de l’intelligence artificielle" afin de "renforcer son expertise sur ces systèmes et sa compréhension des risques pour la vie privée tout en préparant l’entrée en application du règlement européen sur l’ IA " (lire sur AEF info). Composé de cinq personnes, juristes et ingénieurs, ce service sera rattaché à la direction des technologies et de l’innovation. Sa création, encouragée par le Conseil d’État (lire sur AEF info), vient "structurer et consolider une dynamique initiée de longue date" par l’autorité administrative, qui s’est notamment intéressée aux caméras "augmentées" (lire sur AEF info). Ce service participera à l’instruction des demandes d’avis du gouvernement, au conseil, et à l’instruction de plaintes. Par ailleurs, la Cnil lance des travaux sur les bases de données d’apprentissage afin de proposer de premières recommandations "dans les prochaines semaines".