Les députés socialistes ont obtenu mercredi 14 juin 2023 l’ouverture d’une commission d’enquête "sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale". Au nom de son groupe, Dominique Potier a observé une "remise en cause culturelle" du consensus relatif à la nécessité de se passer des pesticides. Il entend, avec cette initiative, contrer cette "dérive illibérale". Sandrine Le Feur a soutenu cette commission pour le groupe Renaissance de même que Delphine Batho (écologistes) et Nathalie Bassire (Liot). Bruno Millienne (Modem) et Vincent Thiébaut (Horizons) ont plaidé pour une approche équilibrée entre les enjeux sanitaires et environnementaux d’un côté, et de sauvegarde de l’agriculture française de l’autre quand Antoine Vermorel-Marques (LR) a appelé à "éviter un agribashing français". Les travaux seront remis dans six mois.