Dans le cadre de l’Edec numérique "Prospective 2025", l'opérateur de compétences Atlas et le ministère du Travail viennent de publier, le 8 juin 2023, une étude relative à l’impact de la transition numérique sur les emplois et les compétences dans les treize branches de l’Opco des services financiers et du conseil. Cette étude identifie les besoins futurs en termes d’emplois et de compétences et formule une série de recommandations pour y répondre. Les auteurs préconisent notamment de faire évoluer la ProA et de recourir davantage aux POEC et à l'alternance.