"Le Tour de France est une armée en mouvement. Il faut en connaître le fonctionnement et respecter les règles", déclare Pierre-Yves Thouault, directeur adjoint du Tour de France et du cyclisme d’ASO (Amaury Sport Organisation), à AEF info, quelques jours avant le départ de l’édition 2023 de la grande boucle, qui s’élancera le 1er juillet de Bilbao (Espagne). Dotée d’un budget de 6 millions d’euros, "la sécurité est la priorité absolue" du Tour, souligne-t-il. Pour organiser cet événement itinérant de trois semaines, ASO a recours à près de 23 000 policiers et gendarmes à chaque édition et à une centaine d’agents de sécurité privée. "Notre stade, c’est 3 500 km de route." Les risques routiers constituent la première préoccupation des organisateurs, également "attentifs" aux mouvements sociaux. Premier épisode de notre série d’interviews consacrée à la sécurité des événements et lieux très fréquentés.