France urbaine va lancer un groupe de travail sur la lutte contre la pauvreté des jeunes, piloté par Mathieu Klein

France urbaine va lancer un groupe de travail "Lutte contre la pauvreté des jeunes", piloté par Mathieu Klein, maire (PS) de Nancy, président de la métropole du Grand Nancy et coprésident de la commission "Solidarités, lutte contre les inégalités et la pauvreté" de l’association, selon un communiqué diffusé le 13 janvier 2021. Ce groupe de travail proposera, à la fin du mois de mars, des décisions opérationnelles. L’objectif est de "créer les conditions d’un cadre partagé d’expérimentations pertinentes pour résister à la tentation de la solution unique et normative". France urbaine souligne l’aggravation de la situation et juge ainsi nécessaire "d’agir urgemment". Or "le foisonnement d’initiatives actuel" est "peu porteur de transformations durables" et les "louables initiatives associatives et locales" demeurent "trop limitées ou apparaissent bridées par une logique partisane".