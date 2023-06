"Découvrir, expérimenter et diffuser les innovations pour prévenir et guérir les maladies de l’intestin" : tel est l’objectif que se fixe le nouvel IHU Infiny (Nancy), labellisé mardi 16 mai 2023. Qualifié d’institut "émergent", il bénéficie de 5 M€ (enveloppe qui pourra être abondée). Son porteur Laurent Peyrin-Biroulet (professeur de gastro-entérologie au CHRU de Nancy) entend développer la recherche expérimentale et les innovations thérapeutiques, en misant sur "l’excellente entente" entre les fondateurs et de nouveaux soutiens, indique-t-il, dans une interview à AEF info, mercredi 9 juin.