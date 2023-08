Créé en avril 2022, le réseau Renafi réunit sous une même marque les quinze filiales de valorisation de la recherche d’universités et grandes écoles, afin de leur permettre de "porter ensemble certains sujets auprès des financeurs et du ministère", explique à AEF info Bénédicte Martin, présidente du directoire de Centrale Innovation. "Ce réseau nous permet d’avoir plus de portée et une visibilité que nous n’avions pas auparavant", assure-t-elle. En outre, Bénédicte Martin revient sur les principales actions menées par le réseau, qui a notamment contribué à la mise en place de la mesure de préservation de l’emploi R&D du plan de relance. Enfin, elle évoque le rôle des filiales au sein des PUI et les difficultés à recruter des chercheurs dans l’ESR.