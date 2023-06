Voici les temps forts concernant la sécurité pour la semaine du 19 juin 2023. La Première ministre devrait présenter des pistes d’économie, ce lundi. Les députés examinent le projet de loi relatif aux douanes en première lecture jusqu’à jeudi, et le projet de loi d’orientation et de programmation de la justice en commission mercredi et jeudi. Mardi, les ministres de l’Intérieur et de la Justice présentent la nouvelle organisation concernant la PPN. Unité SGP police-FO se réunit en congrès à Nancy du mardi au jeudi. L’Agora des directeurs de la sécurité organise son gala mardi.