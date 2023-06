L’université de Limoges et l’Inserm ont renouvelé, le 12 juin 2023, leur convention de mixité pour la période 2022-2027. En 2008, l’établissement avait une seule UMR labellisée Inserm. Aujourd’hui, il en compte six - dont un CIC - ainsi qu’une unité de services. Avec des travaux ciblant les anti-infectieux, les maladies tropicales, la transplantation, le contrôle de la réponse immune ainsi que les tumeurs et la résistance thérapeutique. La coopération entre l’université et l’EPST visera à assurer : une production scientifique de haut niveau, avec un continuum entre recherche biologique et biomédicale cognitive, recherche clinique et recherche en santé publique ; la complémentarité formation-recherche et la qualité de la formation des étudiants par la recherche ; la mutualisation des moyens, d’infrastructures et de plateformes et des activités de transfert et de valorisation.