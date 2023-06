La Banque des Territoires prête 47,6 M€ sur 40 ans à l’université Paris-Panthéon-Assas, "pour l’acquisition et la réhabilitation énergétique d’un nouveau bâtiment", annonce l’EPE, le 14 juin 2023. Situés rue Notre-Dame-des-Champs à Paris, ces nouveaux locaux de 3 200 m² ont vocation à accueillir les formations en droit des affaires, la formation continue et la Fondation dès la rentrée 2024, expliquait Stéphane Braconnier à AEF info en janvier 2023 (lire sur AEF info). Le coût total de l’opération atteint 87,6 M€, financés, outre ce prêt, sur fonds propres de l’EPE et via une participation de l’État.