Le président de l’association Villes de France et maire de Châteauroux Gil Avérous (LR) dévoile, mercredi 14 juin 2023 à Paris, l’observatoire de la transition écologique et numérique des villes moyennes. Selon ses résultats, la transition écologique est vue "principalement comme une opportunité" pour une collectivité sur deux et "à la fois comme une contrainte et une opportunité" pour 35 % d’entre elles. Autre conclusion : moins d’une ville moyenne sur deux a adopté un PCAET comportant des objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre.