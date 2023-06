"Avant, j’étais dans un combat permanent pour maintenir l’attention de mes élèves. Maintenant, [avec le dispositif Apprenance], je suis dans l’accompagnement, je me sens utile." Cette phrase résume bien l’état d’esprit des trois enseignants de mathématiques du collège Combe de Savoie d’Albertville rencontrés par AEF info le 13 juin 2023. Grâce à ce dispositif – développé depuis dix ans dans l’académie de Grenoble par l’IEN Sylvain Joly, conseiller de la rectrice –, basé sur la verbalisation de l’élève et les apports de la recherche scientifique en matière de pédagogie cognitive, ils ont totalement modifié leur posture professionnelle et ont gagné en qualité de travail et surtout de relation aux élèves, avec des résultats notables sur les résultats scolaires. Une méthode qui demande aux enseignants un "énorme investissement" et qui ne fait pas encore l’unanimité de la salle des professeurs.