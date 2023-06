"Nous avons réorganisé et relancé l’entreprise, nous avons retrouvé nos clients, nous avons redonné du sens à nos équipes, mais la situation de trésorerie, que nous restaurons jour après jour, reste très fragile", explique à AEF info Gaël Salomon, à qui Wei Lu, le président de Demos nommé en janvier 2023, a demandé de redresser l’entreprise depuis le 2 février, comme consultant, puis comme directeur de la stratégie et de la transformation. Depuis 2017, le groupe subit une décroissance annuelle en moyenne de 10 % avec des pertes qui représentaient jusqu’à 50 % de son CA en France. Pour inverser la tendance, les instances de directions ont été supprimées, les réunions réduites, une partie des équipes de back-office est en reconversion vers des postes de commerciaux et le départ de cadres supérieurs a permis d’augmenter de 30 % les 30 salariés les moins bien payés sur un effectif de 80.