La Commission européenne a présenté, jeudi 8 juin 2023, son projet de budget pour 2024 qui prévoit d’affecter en 2024 un total de 13,6 Md€ en faveur de la recherche et de l’innovation, dont 12,8 Md€ pour Horizon Europe - en crédits d’engagement. AEF info publie les orientations stratégiques pour le programme en 2024 et le détail de la proposition budgétaire qui prévoit notamment 3,4 Md€ pour le premier pilier (excellence scientifique), 6,4 Md€ pour le second pilier (défis globaux) et 1,7 Md€ pour le troisième pilier (Europe innovante).