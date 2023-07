Modifier les comportements à risque en plongeant des collaborateurs dans des environnements immersifs qui simulent des situations de travail : c’est ce que propose la chaire Behaviour, indique-t-elle à l’occasion d’une journée ouverte aux entreprises et aux étudiants, en juin 2023 au sein de l’Enim (1). Comme l’explique le professeur en psychologie Jérôme Dinet, co-porteur et directeur scientifique de cette chaire de recherche industrielle, l’intérêt des scénarios fictifs mis au point avec des partenaires (centrale nucléaire, entreprise de BTP, etc.) est "de recueillir un ensemble de données […] afin de mieux comprendre et modéliser les facteurs humains impliqués". En permettant de positionner des collaborateurs sur les "compétences non techniques", la réalité virtuelle peut être "un formidable outil de formation", favorisant la diffusion d’une culture de sécurité.