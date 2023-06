Dans une note du 6 juin, le HCERES avance que le ministère de l’Enseignement supérieur pourrait lui demander de "délivrer une série de recommandations sur la qualité de l’offre de formation, en s’appuyant sur le socle du référentiel d’évaluation des formations du 1er et du 2e cycle" déjà défini par ce même Haut Conseil. "Cette série de recommandations pourrait être reprise par le [ministère du Travail] pour augmenter et densifier les critères du référentiel national qualité Qualiopi, devenant ainsi 'Qualiopi +'." Selon le HCERES, de nouveaux indicateurs seraient à discuter à cette fin "au sein de la communauté de l'[enseignement supérieur] et des acteurs de la formation professionnelle". "Tous les établissements privés déjà certifiés Qualiopi et proposant de la formation initiale, pourraient demander une certification 'Qualiopi +'" et être soumis à ce nouveau référentiel d’ici cinq ans.