La Banque des territoires publie, mardi 13 juin 2023, un bilan de l’AMI "Action cœur de ville Data", conduit avec OpenData France et consacré à l’utilisation de données publiques au profit de la transition écologique. S’appuyant sur le retour d’expérience des six collectivités accompagnées via cette démarche, l’établissement en tire les grands enseignements, qui pourront constituer une "boîte à outils" mobilisable dans le cadre d’ACV 2. La valorisation des données par les collectivités est une "formidable aubaine" pour accélérer les projets environnementaux, estime la Banque des territoires.