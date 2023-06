Le ministre de l'Intérieur invite les dirigeants des sociétés de sécurité à "mieux payer leurs salariés", mardi 13 juin 2023. Il répondait à une question du député Julien Rancoule (RN, Aude), président du groupe d’études sur la sécurité privée (lire sur AEF info), concernant la préparation des JOP. Une "première augmentation" des salaires "très importante" a eu lieu, indique Gérald Darmanin, se référant sans doute à la revalorisation de 7,5 % début 2023 (lire sur AEF info). "Nous encourageons les entreprises à [les] augmenter", ajoute-t-il, alors que la CGT organise une mobilisation le 15 juin devant des locaux du ministère (lire sur AEF info). "Si nous avons plus de mal à recruter des agents de sécurité privée […], c’est parce que nous sommes plus exigeants", a également admis le ministre. Et de souligner le "travail difficile, essentiel et important" de ces personnels.