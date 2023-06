Dans la foulée du colloque que la Fondation Prospective & Innovation a organisé sur "L’impact des entreprises sur la gouvernance publique", Jean-Pierre Raffarin, président de la Fondation Prospective et Innovation (1), et Patrick Bernasconi, Président de SMABTPVie, reviennent pour AEF info sur la manière de prendre une décision légitime et de l’appliquer. Si pour l’ex-Premier ministre "la légitimité de la décision dépend en grande partie de la légitimité du décideur", pour l’ex-président du Cese, il faut aussi "mettre en place des process quasi-industriels pour aboutir à des décisions consensuelles et partagées".