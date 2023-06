La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté, mercredi 14 juin, les conclusions de la mission d’information sur les zones à faibles émissions, installée en mars dernier. Le document contient neuf recommandations "raisonnables", qui doivent permettre, résume le rapporteur (LR) Philippe Tabarot, de "sortir de l’impasse" en "réconciliant qualité de l’air et acceptabilité sociale". Il propose ainsi d’assouplir le calendrier, "irréaliste" en l’état, d’accélérer le verdissement du parc automobile, et de "créer un choc d’offre" de transports alternatifs.