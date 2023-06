Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a annoncé, ce mardi 13 juin, avoir décerné le grand prix de l’urbanisme à Simon Teyssou, architecte urbaniste, directeur de l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand. "Tête de file d’une génération de concepteurs, il démontre qu’il est possible de réaliser des projets ambitieux, qualitatifs et créatifs dans des territoires faiblement dotés en ingénierie, peu attractifs pour le marché et financièrement contraints", note le ministère.