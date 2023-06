"La proximité des services publics n’est plus conditionnée par le seul critère géographique et l’existence d’une implantation territoriale proche du domicile des usagers, car le numérique est devenu leur mode d’accès privilégié." Dans une étude présentée le 13 juin 2023, le cabinet de conseil BearingPoint se penche sur l’impact des accès numériques dans la proximité des usagers aux services publics. L’étude met l’accent sur la nécessité d’une complémentarité entre les différents canaux d’accès et identifie cinq axes prioritaires pour la stratégie des administrations.