Une enquête de la série documentaire "Vert de rage" indique que sur 15 804 écoles étudiées, "5 505, soit plus d’un tiers, présentent des traces d’amiante". À l’Assemblée nationale le 13 juin 2023, Louis Boyard (LFI) a alors demandé à Pap Ndiaye "combien d’élèves et de personnels ont respiré et continueront de respirer de l’amiante". Le ministre, qui souligne que ce sont "les collectivités qui sont en charge du bâti scolaire et du désamiantage", assure que le MEN "veille à ce que les procédures soient suivies". Rappelant la parution d’un guide sur l’amiante produit par la cellule bâti scolaire, il se dit "favorable à un partage d’informations entre le MEN et les collectivités pour avancer sur cette question". Louis Boyard demande, lui, une commission d’enquête parlementaire, la réalisation de prélèvements dans les écoles et la mise en place d’un "fonds public d’État pour rénover l’école".