Encourager et conforter l’accès aux vacances pour les jeunes, assurer l’égalité d’accès et de traitement des allocataires des CAF et augmenter les budgets dédiés aux vacances, préserver le statut de l’ANCV… Ce sont trois des 7 axes autour desquels ATD Quart Monde formule 15 préconisations pour le droit aux vacances de tous afin de permettre aux familles en situation de pauvreté de pouvoir se ressourcer. L’association rappelle également, dans un communiqué du 13 juin 2023, que l’objectif d’un droit aux vacances pour tous, inscrit dans la loi du 29 juillet 1998, "est loin d’être atteint".