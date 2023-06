Le MESR et le ministère de la Santé envisagent de confier à Manuel Tunon de Lara et Raymond Le Moign le pilotage d’une mission sur la recherche biomédicale, selon des informations d’AEF info. Une demande qui émane directement d’Emmanuel Macron, qui déclarait mi-mai 2023, lors de la labellisation des nouveaux IHU, que "face à la logique de silo, le moment est venu de travailler à une recherche biomédicale plus unifiée et mieux dotée". Cette mission s’inscrit également dans le prolongement des conclusions de la mission Gillet sur "l’évolution de l’écosystème", attendues le 15 juin 2023.