Loi Climat et résilience oblige, "la valeur verte des logements devient la référence" sur le marché de la transaction immobilière, assure Loïc Cantin, président de la Fnaim, lors d’un point de conjoncture, ce mardi 13 juin. Il propose aux pouvoirs publics la mise en place d’un mécanisme de "vente en l’état futur de rénovation énergétique". Sur le modèle de la Vefa et plus encore du Vir. Cela afin de ne pas gripper davantage un marché de la transaction déjà mis à mal par la hausse des taux, et qui devrait subir une chute de 15 % des transactions en 2023.