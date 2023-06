Améliorer la maîtrise du français, élargir les temps éducatifs et offrir des perspectives éducatives pour les jeunes : telles sont les principales priorités du recteur de Mayotte, Jacques Mikulovic, nommé en décembre 2022. "Notre objectif est de permettre à 100 % de collégiens de maîtriser, a minima, l’ensemble des compétences de fin de cycle 3 en fin de 3e", déclare le 13 juin 2023 à AEF info le recteur, qui déplore que "trop d’élèves terminent le collège en grande difficulté de lecture et d’écriture". Confronté à plusieurs difficultés qui perturbent la scolarité des élèves (écoles saturées, violence, etc.), le rectorat de Mayotte peine aussi à attirer les personnels de l’Éducation nationale. "Pourtant Mayotte offre de réelles opportunités d’expérimentation pédagogique qui devrait attirer les personnels", souligne Jacques Mikulovic.