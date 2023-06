Thales annonce, mardi 13 juin 2023, la signature d’un accord en vue de l’acquisition de la société australienne de cybersécurité Tesserent, pour un montant de 107 millions d’euros. Cette opération va renforcer "très significativement" les capacités de cybersécurité du groupe français en Australie et en Nouvelle-Zélande, se félicite Pierre-Yves Jolivet, vice-président de Thales chargé de la branche "solutions de cyberdefense". Accompagnant des administrations et des grandes entreprises, Tesserent emploie près de 500 personnes. L’acquisition devrait être finalisée au second semestre 2023.