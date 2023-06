Disposant de compétences pour réguler la publicité sur leur territoire et communiquer auprès des citoyens, les communes et les intercommunalités bénéficient de deux leviers importants en faveur de la transition écologique, pourtant peu actionnés, estime une étude publiée mardi 13 juin 2023 par la Fabrique écologique. "La transition écologique, ce n’est pas seulement une question de financement et de sobriété énergétique. C’est aussi une question de transformation de valeurs", souligne le président du think tank, Géraud Guibert.