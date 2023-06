Alors que le ministre de la Fonction publique a annoncé le 12 juin 2023 une série de mesures en faveur du pouvoir d’achat des agents, les employeurs territoriaux regrettent un manque d’anticipation qui complique leur politique budgétaire. Ils demandent qu’une méthode de travail soit mise en place pour que les revalorisations indiciaires soient budgétisées le plus en amont possible et veulent des solutions pour respecter l’équilibre financier alors que leurs dépenses augmentent et que leurs recettes diminuent.