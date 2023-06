JO 2024 : le gouvernement veut promouvoir le sport en entreprise en encourageant les employeurs à aménager leurs locaux

Le gouvernement entend favoriser les pratiques sportives des Français, notamment en entreprise. Les services du Premier ministre rappellent, le 4 novembre 2019 lors du lancement des travaux des Jeux olympiques de Paris 2024, que si les employeurs sont convaincus de l’effet bénéfique du sport en entreprise, "82 % n’ont pas encore mis en place d’initiatives en faveur de la pratique d’activités physiques et sportives". Principal frein : "l’absence de locaux adaptés et la réglementation actuelle qui considère la mise à disposition d’équipements sportifs aux salariés comme un avantage en nature". Le gouvernement souhaite indiquer que ce n’est pas le cas et prévoit d'"encourager les employeurs à aménager des locaux pour la pratique sportive ainsi que des douches et des vestiaires" ; de "faciliter l’accès au sport pour les salariés" et d'"inciter aux mobilités actives et non polluantes".