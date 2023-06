"Alors qu’elles reconnaissent que le devoir de vigilance s’applique au climat, les entreprises analysées ne sont pas en mesure de démontrer leur conformité avec nos critères de vigilance climatique", déplore Notre Affaire à Tous. L'ONG a publié le 12 juin son benchmark de la vigilance climatique qui passe au crible les mesures de vigilance climatique de 26 grandes entreprises françaises. Schneider Electric figure en top du classement, suivi de Michelin et EDF, tandis que Natixis et Société générale sont les plus mauvais élèves.