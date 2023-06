Le gouvernement annonce, le 13 juin 2023, un ensemble de mesures visant à développer les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et en créer 4 000 d'ici 2027. 45 millions d’euros doivent être dédiés à l’accompagnement des projets immobiliers de près de 150 MSP et 2 millions d’euros au financement d’un coordonnateur de projet. Un programme porté par la Cnam doit soutenir ces derniers. Aussi, les MSP vont faire l’objet d’incitations financières pour l’exercice coordonné, pouvoir employer un assistant médical ou une IPA, et être reconnues comme lieu de stage pour les étudiants.