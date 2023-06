En France, plus d’une personne sur trois a des difficultés pour maîtriser complètement les outils numériques. Ce défaut de maîtrise de compétences désormais nécessaires au quotidien dans la plupart des environnements professionnels, est particulièrement prégnant dans les entreprises de propreté et leurs services associés. Certains salariés se retrouvent ainsi démunis lorsqu’ils doivent, par exemple, effectuer une recherche sur internet, créer une adresse e-mail, vérifier son planning de travail en ligne. C’est pourquoi la branche de la Propreté vient de lancer Prop O’web. Élaboré en partenariat avec l’opérateur de compétences des entreprises et services à forte intensité de main-d’œuvre Akto, ce site gratuit est constitué de sept modules de formation en ligne. Parmi les objectifs : permettre aux salariés de maîtriser l’utilisation d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur…