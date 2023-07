Après la crise sanitaire, la question de l’attractivité dans la fonction publique hospitalière s’est posée avec force. De la direction aux services de soins infirmiers, les syndicats n’ont de cesse d’alerter sur le manque d’agents qui dégrade les conditions de travail et le service de soin. AEF info se penche durant deux semaines sur la question de l’attractivité de la fonction publique dans les territoires. Dixième et dernier volet ce vendredi 7 juillet 2023 avec la démarche entreprise par l’AP-HP pour faciliter l’accès au logement de ses agents afin de les attirer et de les fidéliser.