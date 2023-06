Entreprises en difficulté : pas de cumul d’indemnisation en cas de licenciement sans validation ou homologation du PSE

Le salarié a droit, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en procédure collective sans décision relative à la validation ou l’homologation du PSE ou en cas d’annulation de cette décision, à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois. Cette indemnité ne se cumule pas avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi, ni avec la réparation du non-respect du périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements. C’est ce que retient la Cour de cassation le 16 février 2022.