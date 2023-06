Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a présenté lundi 12 juin 2023, aux côtés de plusieurs de ses adjoints, les six "cahiers toulousains", "troisième volet du triptyque du projet urbain" de la ville, après le manifeste en 2018 et le plan-guide en 2019. Ces documents, qui ont pour fil conducteur le défi climatique, "proposent un cadre pour l’évolution de nos quartiers, permettant d’inscrire les actions d’aujourd’hui dans la perspective d’un développement urbain ambitieux et vertueux pour demain", explique le maire. Leurs recommandations "thématiques et circonstanciées" s’adressent à tous.