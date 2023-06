L’université de Bordeaux coordonne une recherche sur les mécanismes discriminatoires auxquels font face les 18-35 ans, immigrés ou d’origine immigrée, de la métropole bordelaise et de 12 métropoles à dimension internationale, Barcelone, Bucarest, Lausanne, Amsterdam… Ce projet Undeterred sera lancé le 16 juin 2023. Il va se déployer jusqu’en mars 2027. Cette recherche-action portera sur plusieurs volets : emploi, santé, logement et enseignement supérieur. Avec des phases "test" afin d’expérimenter des actions et une offre de services nouvelles pour ce public. Sélectionné dans le cadre du programme Horizon Europe, ce projet, porté par Bordeaux métropole et UBx, est doté de 4,6 millions d’euros. Il réunit une quarantaine de chercheurs de 12 pays européens et hors UE (Québec) la CCI de Bordeaux, l’Union régionale des Habitats jeunes et le musée national de l’immigration.