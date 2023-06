En France, "les résultats des élèves sont liés en partie, dès le plus jeune âge, au milieu social de leurs parents", indique l’Observatoire des inégalités dans son rapport annuel, le 8 juin 2023. Et, par la suite, les écarts "se creusent encore", le collège constituant un "point de bascule", où les enfants défavorisés "décrochent et attendent l’âge de fin de la scolarité obligatoire". Toutefois, ces écarts auraient encore "une tout autre ampleur sans service public de l’éducation". Autre constat : les enfants d’immigrés "réussissent mieux que les enfants dont les parents sont nés en France".