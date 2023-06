En raison de l’essor de l’apprentissage depuis la réforme de 2018, "la trajectoire financière n’est pas soutenable", relève une note de l’Institut Montaigne publiée le 14 juillet 2023 et rédigée par Bertrand Martinot. Face à ce constat, l’ancien délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle préconise notamment de donner aux branches la capacité de créer des contributions conventionnelles complémentaires à la taxe d’apprentissage et d’autoriser les entreprises à pratiquer des clauses de dédit-formation portant sur le reste à charge des formations de niveau master.