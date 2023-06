Le jury estime que le dossier déposé par le site lillois lors de la deuxième vague de l’AMI Biocluster présentait "encore un certain nombre de lacunes graves", dans son rapport d’évaluation final révélé par AEF info. Il pointe "principalement l’absence d’objectifs clairs et d’une stratégie scientifique sur la manière d’exploiter les plateformes et les services" qui auraient été déployés pour la prise en charge des maladies chroniques. Tout en notant que "les structures de gouvernance et de gestion ont été modifiées", le jury exprime "des inquiétudes sur la pertinence et l’équilibre" du projet.